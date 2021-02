Kreml: mingi süüdimõistetu ei saa määratleda Putini kohta ajaloos

Samas vastas Peskov eitavalt küsimusele, kas Kremlis on tutvutud Navalnõi kõnega kohtus, vahendab Interfax.

Kui ajakirjanik jutustas, et Navalnõi rääkis sellest, kuidas Putinit hakkavad meenutama tulevased põlvkonnad ("Vladimir Trussikumürgitaja" - toim), märkis Peskov: „Ma ei arva, et teie poolt mainitud süüdimõistetu peaks rääkima kohast, mille Putin ajaloos hõivab. Ühemõtteliselt mitte. Sellest peaksid rääkima selle maa inimesed.”

Vastates küsimusele, kas Putin ise mõtleb oma kohast ajaloos, ütles Peskov, et „ta ise on korduvalt öelnud, et need mõtisklused ei ole need, millele ta andub”.

„President töötab iga päev. Te ise näete, kui palju on probleeme, kui palju on jooksvaid küsimusi. Me just rääkisime teiega – soodushüpoteek. On positiivseid külgi, on negatiivseid külgi. On jooksvaid küsimusi, mis on absoluutselt kaugel skolastikast, aga mis puudutavad miljonite ja miljonite venemaalaste elusid,” lisas Peskov.

Peskovi sõnul oleks ilmselt rumal, kui Putin kuulaks selle asemel mingeid süüdimõistetute esinemisi või mõtleks oma kohale ajaloos.

Küsimusele, kuidas reageeris Putin kohtuotsusele Navalnõi kohta, vastas Peskov järgmiselt: „Mul ei ole presidendi mingist reaktsioonist midagi teada, aga traditsiooniliselt ei kommenteeri me kohtuotsuseid kuidagi, me ei tee seda ka nüüd.”

Täpsustavale küsimusele, kuidas Peskov seda otsust kommenteeriks, vastas ta: „Mitte kuidagi. See on kohtuotsus, mida meil ei ole õigust kommenteerida.”

Navalnõi tingimisi karistus muudeti eile 3,5-aastaseks vangistuseks üldrežiimiga koloonias.

Peskov ütles ka, et Venemaa ja Valgevene protestiaktsioonides on rida sarnaseid elemente, aga samas ei hakkaks ta neid samastama.

„Siin ei hakkaks ma mingeid paralleele tõmbama. Kindlasti on sarnaseid elemente, ma pean silmas elemente, mis on seotud provokaatoritega, provokatsioonilisi elemente. Jah, neid on,” ütles Peskov.

Küsimusele, kui sarnane on kahe riigi jõustruktuuride käitumine, vastas Peskov: „Jõustruktuurid täidavad oma kohust. Nad võitlevad provokaatoritega ja võitlevad sanktsioneerimata aktsioonidega.”