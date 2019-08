Kreml: meeleavaldused Moskvas ei ole poliitiline kriis

„Venemaal toimub igapäevaselt tohutu hulk sündmusi, mis on loomulikult presidendi jaoks tähelepanu väärt. Ja mitte kõigi kohta neist ei pea oma seisukohta ütlema,” lausus Peskov ajakirjanikele, vahendab RIA Novosti.

Peskov rõhutas, et protestiaktsioonid toimuvad kogu maailmas ja neid kutsuvad esile konkreetsed küsimused.

„Me ei ole nõus nende paljudega, kes nimetavad toimuvat poliitiliseks kriisiks,” lisas Peskov.

Peskov kutsus eristama seaduslikke aktsioone, mis on kehtestatud korra järgi kooskõlastatud, ja katseid korraldada rahutusi.

Rääkides politsei ja rahvuskaardi tegevusest rõhutas Peskov, et „korrakaitseorganid täidavad oma kohuseid”, et hoida ära ebaseaduslikud teod ja tagada julgeolek.

„Me nägime ju kaadreid, mis langevad vähemalt näiteks sõna „vägivald” alla. Vähemalt vägivald korrakaitseorganite esindajate suhtes leidis aset. Te teate, et praegu viiakse läbi uurimistoiminguid, mis on just suunatud sellele, et kinnitada või lükata ümber vägivalla kasutamise juhtumeid ja võimuorganitele allumatuse fakte,” ütles Peskov, lisades, et lõplikke süüdistusi peab kinnitama või ümber lükkama kohus.

Samas märkis Peskov, et Kremlis pööratakse tähelepanu ka neile materjalidele, mis annavad tunnistust silovik’ide volituste ületamisest. Peskov rõhutas, et selle üle toimuvad teenistuslikud juurdlused.

„Aga veel kord kordan, et presidendiadministratsioon ei saa ega pea langetama selles osas mingeid otsuseid, see ei ole Kremli eelisõigus. Ainus, kellel on õigus otsuseid langetada, on kohus. Pärast vastavasisulist juurdlust,” lausus Peskov.