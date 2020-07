Kreml: konsitutsiooniparandused on Venemaa parema tuleviku vundament

„See on riigi tuleviku, lähituleviku küsimus. Loomulikult... anda täpset kuupäeva ei ole võimalik ja ilmselt on kohatu esitada küsimus, millal venemaalased seda tundma hakkavad, aga praegu, kui venemaalased avaldasid sellist toetust kõigile algatustele muudatuste tegemiseks konstitutsioonis, saab see kõik loomulikult vundamendiks riigi paremale tulevikule,” lausus Peskov, vahendab RIA Novosti.

Täpsustavale küsimusele, millised reformid viiakse läbi esmajärjekorras, vastas Peskov, et sellest rääkida on vara.

„See nõuab nii seadusandlikke algatusi kui ka seadusloomet ja nii edasi, mistõttu seisab ees töö,” ütles Peskov.

Rossiiskaja Gazeta teatel ütles Peskov ka, et Venemaa presidendile Vladimir Putinile on saabunud telefoni teel õnnesoove teistelt riigijuhtidelt.

„Täna on presidendil väga intensiivne rahvusvaheliste telefonikõnede liiklus,” ütles Peskov.

Peskovi sõnul toimus Putinil vestlus India peaministri Narendra Modiga, kes õnnitles teda rahvahääletuse eduka läbiviimise puhul.

„Ja eraldi telefonikõned toimusid Usbekistani presidendi Mirzijojevi, Kasahstani presidendi Tokajevi, Tadžikistani presidendi Rahmoni ja Aserbaidžaani presidendi Alijeviga,” ütles Peskov.