Kreml: kõik Putiniga kohtuvad inimesed läbivad eelnevalt hoolika meditsiinikontrolli

Vastates küsimusele, kas Putin on eneseisolatsioonis, vastas Peskov, et eile käis president Kremlis, et pidada nõu Kaug-Ida arendamise teemal. Peskovi sõnul jätkab Putin kohtumisi väikese arvu inimestega, vahendab Interfax.

„Need, kes nendest kohtumistest osa võtavad, läbivad hoolika meditsiinilise kontrolli ja neid testitakse, sealjuures eelnevalt,“ ütles Peskov.

Peskov lisas, et reeglina käib jutt inimestest, kellel on erilised ettevaatusabinõud tarvitusel vaatamata töörežiimile.

Ajakirjanikud juhtisid tähelepanu sellele, et nõupidamise fotodel on näha Putinit kätlemas.

Peskov vastas, et kohtumisel osalenud olid hoolikalt kontrollitud, mistõttu „antud juhul jätab president omale õiguse pidada kinni üldistest viisakusreeglitest, mida ta peab väga kohasteks“.

Lisaks sellele annab Putin Peskovi sõnul koroonaviiruse proove nii tihti, kui peab otstarbekaks tema arst.

