Kreml: Habarovski meeleavaldustel osalevad märulitele spetsialiseerunud kohale sõitnud pseudoopositsionäärid

Peskovil paluti kommenteerida Moskvast kohale saadetud Habarovski krai kuberneri kohusetäitja Mihhail Degtjarjovi sõnu selle kohta, et olukorda regioonis köetakse kuumaks väljastpoolt ja et vangistatud kuberneri Sergei Furgali toetuseks toimuvatel meeleavaldustel on märgatud välismaalasi, kes on kohale lennanud Moskvast, vahendab Interfax.

Peskovi sõnul on Habarovskis jätkuvad protestiaktsioonid „toitev pinnas erinevatele kvaasi- või pseudoopositsionääridele, kes on spetsialiseerunud märulitele, kes sellest toituvad ja on sinna lennanud”.

„Üldiselt rääkida sellest, et see oleks organiseeritud välismaalt, ei saa. Me ei ole sellest ka rääkinud. Aga see, et ajapikku on nende aktsioonidega ühinenud need elemendid, on üheselt selge. Siin pole mingeid vastuolusid,” ütles Peskov.

Peskov rõhutas, et president Vladimir Putinile pole vaja sellest ette kanda, sest „korrakaitsjad kohapeal teevad oma tööd täiesti korrektselt ja õigesti”.

Küsimusele, kas olukorra pingestamine Venemaa regioonis välismaalt on Kremli asi, vastas Peskov: „Seda ei luba keegi.”