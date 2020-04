Kreml ei ole nõus, et koroonaviiruse tekitatud majanduskriis võiks viia poliitilise kriisini

Ajakirjanike küsimusele, kas Kremlis kardetakse, et majanduskriis toob endaga kaasa poliitilisi tagajärgi, vastas Peskov: „Me ei ole nõus sellise küsimuse asetusega üldiselt, kontseptuaalselt.”

„Loomulikult jälgitakse nii Kremlis kui ka koordinatsioonikomisjonis väga tähelepanelikult sotsiaalmajanduslikku olukorda erinevates regioonides. Loomulikult ei saa koroonaviiruse pandeemiaga seotud olukord iseenesest meie maad kriisist kõrvale jätta – me oleme kogu ülemaailmse kogukonna, ülemaailmse majanduse lahutamatu osa ja loomulikult elame ka meie üle raskusi,” ütles Peskov.

„Te teate, et meie valitsus, president teevad iga päev tööd selleks, et jälgida olukorda ja võtta tarvitusele need meetmed, mis on suunatud selle kriisi negatiivsete tagajärgede minimeerimisele inimeste jaoks,” jätkas Peskov.

Peskov tunnistas, et kindlasti on raske, eriti eneseisolatsioonis, aga absoluutne prioriteet majandusraskuste ees on ikkagi inimelu.

„Sedamööda, kuidas epidemioloogiline oht taandub, algab sujuv naasmine majanduselu juurde, hakkavad täielikumalt tööle majandusliku toetuse mehhanismid nii üksikutele kodanikele kui ka mikroettevõtetele, aga ka keskmise suurusega ettevõtetele, suurettevõtetele, mis on suured tööandjad,” ütles Peskov.

Peskovi sõnul saavad prioriteediks need majanduselus osalejad, mis on säilitanud töökohad.