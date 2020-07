Kreml ei näe põhjust muretsemiseks teadete pärast kiirgustaseme tõusu kohta Läänemere piirkonnas

„Olid IAEA (Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur – toim) avaldused selle kohta, et see radiatsioonitase ei kujuta endast kuidagi ohtu inimeste tervisele, elanikkonnale. Ja teiseks, võin veel kord korrata, et Venemaal on täiesti tänapäevane monitooringusüsteem ja mingeid erakorralisi olukordi ei ole fikseeritud,” teatas Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov täna, vahendab Interfax.

Küsimuse, kas ka Venemaal on fikseeritud samasugust radiatsioonifooni kõrgenemist, palus Peskov adresseerida spetsialistidele.

Norras avastati hiljuti suurenenud määral jood-131, Soomes ja Rootsis tseesium-134, tseesium-137, koobalt-60 ja ruteenium-103.

Vene tuumaelektrijaamade operaatorettevõte Rosenergoatom teatas, et sellele piirkonnale lähimates Leningradi ja Koola tuumajaamades on kõik normis.

Ajakiri Forbes oletas, et isotoobid võivad pärit olla uute Vene relvade katsetamisest.