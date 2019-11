Kreeka saatis väidetavalt 60 000 migranti ebaseaduslikult Türgisse tagasi

Türgi süüdistab Kreekat migrantide varjupaigataotluste korralikult menetlemata jätmises. Türgi siseministeeriumi dokumendid näitavad, et selle asemel transportis Kreeka 12 kuu jooksul kuni 2018. aasta 1. novembrini Türgisse 58 283 inimest, vahendab Deutsche Welle.

Kreeka on need süüdistused vaidlustanud. „Need inimesed, kes on kasutanud pagulaskriisi oma enese kasuks, peaksid olema ettevaatlikumad, kui Kreekaga asju ajavad,” ütles Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis varjatud rünnakuna Türgi vastu.

Türgi dokumentide järgi oli kõige suurem osa Kreekast minema saadetud migrantidest pärit Pakistanist, aga neid on oli palju ka Somaaliast, Alžeeriast, Bangladeshist ja Süüriast.

Türgi ametnike väitel saatsid nad enamiku nendest inimestest tagasi päritoluriikidesse, välja arvatud süürlased, kes saadeti tagasi neisse kohtadesse Türgis, kus nad olid algselt pagulastena registreeritud.