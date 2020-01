Kreeka saarte elanikud korraldasid protestipäeva suurte migrandilaagrite vastu

Lesbose, Samose ja Chiose saartel toimub üldstreik, mille tõttu ei anta avalikke teenuseid, ja toimuvad tänavameeleavaldused, vahendab AFP.

„Me tahame oma saari tagasi, me tahame oma elusid tagasi,” on protestide peamine hüüdlause.

Suurimas, Moria laagris Lesbosel on üle 19 000 varjupaigataotleja, kuigi see on ette nähtud vaid 2840 inimesele.

Olukord on sama hull ka teistel saartel ning inimõiguslased ja heategevusorganisatsioonid on sealseid elutingimusi korduvalt kritiseerinud.

Kreeka valitsus tegi novembris teatavaks plaani ehitada suuremad laagrid Lesbosele, Chiosele, Samosele, Kosile ja Lerosele, kus on praegu kokku ligi 42 000 migranti ja põgenikku ning kus esineb sageli vägivalda.

Kohalikud võimud on aga plaanile kategooriliselt vastu.

Kreekast sai eelmisel aastal migrantide ja põgenike peamine Euroopasse sisenemise koht. ÜRO põgenikeagentuuri andmetel saabus mullu Kreekasse 55 000 inimest merd pidi ja üle 14 000 maad mööda.

Vaid murdosa neist lubatakse Kreeka mandriossa, ülejäänud aga veedavad kuid saartel asuvates laagrites, oodates oma varjupaigataotluste menetlemist.