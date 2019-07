Kreeka parlamendivalimistel võitis paremtsentristlik Uus Demokraatia

Esialgsetel andmetel sai Uus Demokraatia 39,8% häältest ja Tsiprase vasakpoolne SYRIZA oli teisel kohal 31,6%-ga, vahendab BBC News.

Uus Demokraatia saaks nii enamuse, sest Kreekas saab valimiste võitja parlamendis 50 lisakohta.

Tõenäoline uus peaminister Mitsotakis ütles oma toetajatele, et on saanud tugeva mandaadi muutusteks.

„Riik tõstab uhkelt taas pead,” ütles Mitsotakis, lisades, et temast saab kõigi kreeklaste peaminister, sest liiga palju on lõhestumist.

Tsipras kinnitas, et helistas Mitsotakisele ja õnnitles teda valimisvõidu puhul.

„Täna lepime me, pea püsti, rahva otsusega. Et tuua Kreeka siia, kus ta on praegu, pidime me tegema keerulisi otsuseid ränga poliitilise hinnaga,” ütles Tsipras ajakirjanikele.

Osvõtuprotsent – 57 – oli viimaste aastakümnete üks madalamaid.

Esialgsed tulemused näitavad, et paremäärmuslik Kuldne Koidik jääb ülinapilt kolmeprotsendise valimiskünnise alla. Selle ületavad aga napilt natsionalistlik ja Vene-meelne Kreeka Lahendus ja endise rahandusministri Yanis Varoufakise vasakpoolne erakond MeRA25.

Vasaktsentristliku Muutuseliikumise toetus oli 7,9% ja Kommunistliku Partei oma 5,4%.

Uus Demokraatia on lubanud alandada makse ja erastada teenuseid.

Potentsiaalne uus peaminister on pärit ühest Kreeka pikaajalistest poliitilistest dünastiatest.