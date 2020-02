Kreeka on allikate sõnul maksimaalselt tugevdanud piiride valvet

„Kreeka on intensiivistanud oma maismaa- ja merepiiride valvet suurimas võimalikus ulatuses,” ütles peaminister Kyriakos Mitsotakisele lähedane allikas, vahendab Kreeka väljaanne Kathimerini.

„Pärast arenguid Idlibis on Ateena pidevas kontaktis Euroopa Liidu ja NATO-ga,” lisas allikas.

Türgi välisministeeriumi esindaja Hami Aksoy väitis küll täna, et „meie riigi poliitikas põgenike ja varjupaigataotlejate suhtes ei ole mingit muutust”.

Kreeka diplomaadid ja riigikaitseametnikud on sellest hoolimata häireseisundis, sest Reuters tsiteeris anonüümseks jäänud Türgi ametnikku, kes ütles, et Türgi ei takista enam Süüria põgenikel Euroopasse jõudmist. Lisaks sellele on avaldatud videoid, mis näitavad sadu põgenikke Loode-Türgi suunas liikumas.

Kreeka relvajõudude ülem, kindralleitnant Konstantinos Floros sõitis eile riigi põhjaossa Evrose piirkonda, et koordineerida jõupingutusi riigipiiri kindlustamiseks.

Allikate sõnul ei vii Kreeka siiski täiendavalt vägesid Evrosesse, kuid piiripatrulle tugevdatakse nii maismaal kui ka merel.

Kreeka vastuvõtukeskused Egeuse mere saartel on niigi ülerahvastatud ja olukord on seal pingeline. Kohalike kannatus on katkemas.