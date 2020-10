Kreeka natsipartei juhid mõisteti süüdi kuritegeliku organisatsiooni juhtimises

Ateena kohtumaja juurde kogunes suur rahvahulk, kui kohtunikud 68 kohtualuse üle otsust langetasid, vahendab BBC News.

2012. aastal sai Kuldne Koidik parlamendivalimistel 18 kohta.

Kriminaaljuurdlus erakonna üle algas pärast antifašistliku räppari mõrva 2013. aastal.

Kuldse Koidiku juht Nikos Michaloliakos ja tema kuus kolleegi mõisteti süüdi kuritegeliku organisatsiooni juhtimises. Toetaja Giorgos Roupakias mõisteti süüdi rassismivastase muusiku mõrvas ja veel 15 inimest sellega seotud vandenõus osalemises.

Ateena apellatsioonikohtu juurde oli toodud umbes 2000 politseinikku. Tuhanded meeleavaldajad nõudsid pikki vanglakaristusi ja kandsid natse hukka mõistvaid loosungeid, teatas Kreeka meedia.

Toimusid ka kokkupõrked ja kasutati pisargaasi.

Kohtuprotsessi keskmes olid Kuldse Koidiku juht Michaloliakos ja 18 endist parlamendi liiget, kes said rahvaesindajaks 2012. aastal, kui neonatslik erakond saavutas valimistel kolmanda tulemuse. Praegu Kuldsel Koidikul enam parlamendis esindajaid ei ole.

Pärast seitsmeprotsendist toetust 2012. aasta valimistel ründasid Kuldse Koidiku julgustust saanud toetajad poliitilisi oponente ja sisserändajaid.

Kuldse Koidiku toetaja Roupakias oli räppar Pavlos Fyssase mõrva juba üles tunnistanud. Kõrilõikajad ajasid Fyssast taga ja pussitasid teda 2013. aastal Pireuses.

Peamine kohtuotsus on, et Kuldne Koidik (kreeka keeles Chrysi Avgi) on kuritegelik organisatsioon ja selle juhtkond mõisteti süüdi selle juhtimises.

Nende hulgas olid Michaloliakos ja tema kuus kolleegi, sealhulgas endised parlamendiliikmed Ilias Kasidiaris, Ioannis Lagos, Christos Pappas ja Giorgos Germenis. Teised isikud mõisteti süüdi kuritegeliku organisatsiooniga ühinemises.

Lisaks Fyssase mõrvale mõisteti kohtualused süüdi veel kahes vägivaldses rünnakus sisserändajate ja vasakpoolsete poliitiliste oponentide vastu.

Viis Kuldse Koidiku liiget mõisteti süüdi Egiptuse kalurite mõrvakatsetes ja neli ametiühingu PAME kommunistidest aktivistide mõrvakatsetes.

Michaloliakos asutas liikumise 1980. aastate keskel. Ta oli siis natsismi ihaleja ja holokausti eitaja ning esines parteikoosolekutel natsitervitusega.