Kosovos kukutasid erimeelsused koroonakriisi üle valitsuse

Valitsus astus ametisse vaid kaks kuud tagasi, vahendab BBC News.

Pole selge, kuidas poliitilist patiseisu nüüd lahendatakse, sest valimisi ei saa pandeemia tõttu korraldada.

Arstid on hoiatanud, et ilma selge juhtimiseta võib viirus Kosovo alarahastatud tervishoiusüsteemile üle jõu käia.

Kosovos on seni tuvastatud vähemalt 70 nakatumisjuhtumit ja üks inimene on koroonaviiruse põhjustatud haigusesse Covid-19 surnud.

Teatatakse, et poliitiline kriis on vihastanud kodanikke, kes tahaksid, et riigi juhid tegeleksid viiruse leviku vastase, mitte omavahelise võitlusega.

Et tänavameeleavaldused on keelatud, on pealinna Prishtina elanikud viha väljaelamiseks rõdudel potte ja panne kokku tagunud.

Ühel meeleavaldajal õnnestus eile parlamendi juures lahti rullida loosung: „Kõige ohtlikum pandeemia Kosovos on poliitika. Häbi!“

Umbusaldushääletuse algatas väiksem koalitsioonierakond Kosovo Demokraatlik Liiga (LDK), millele oli viimne piisk karikasse LDK ministri Agim Veliu ametist vabastamine peaministri poolt. Veliu toetas president Hashim Thaçi üleskutseid eriolukorra kehtestamiseks koroonaviiruse vastu võitlemiseks. Kurti väitis, et see ei ole õigustatud.

Umbusalduse poolt oli pärast ligi 12-tunnist debatti parlamendi 120 liikmest 80.

Analüütikute sõnul ei ole tõenäoline, et Kurti erakond püüaks uut valitsust moodustada.

