Kosovo parlamendivalimised võitsid opositsioonierakonnad

Valimised kuulutati välja juulis, kui peaminister Ramush Haradinaj tagasi astus, sest seisis silmitsi küsimustega sõjakuritegude kohta Haagi rahvusvahelises kriminaalkohtus, vahendab BBC News.

Enne valimisi ei õnnestunud Vetëvendosjel ja LDK-l koalitsiooni moodustamises kokku leppida.

Mõlemad erakonnad on lubanud võidelda tööpuuduse ning kuritegevuse ja korruptsiooniga.

Vetëvendosje juht Albin Kurti ütles, et koputab täna läbirääkimiste alustamiseks LDK uksele.

Haradinaj erakond saab aga vaid umbes kümme protsenti häältest.

51-aastane Haradinaj oli Kosovo konflikti ajal 1998-1999 mässuliste komandör. Ta astus tagasi, et anda kohtus aru tavakodanikuna, aga võis valimistel osaleda, sest mingit süüdistust ei ole talle esitatud. Haradinaj ise eitab sõjakuritegusid ning ÜRO tribunal on ta kahel korral õigeks mõistnud.

Eelmise aasta novembris kehtestas Haradinaj Serbia impordile sajaprotsendise tollitariifi vastuseks sellele, et Belgrad blokeerib Kosovot rahvusvahelistes organisatsioonides.

Kurti teatas, et tema erakond kaotab need tariifid, aga kehtestab Serbia vastu muud vastumeetmed.

Serbia president Aleksandar Vučić on öelnud, et Belgrad peab Kosovo valitsusega läbirääkimisi alles siis, kui tariifid on kaotatud.