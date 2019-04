Korruptsioonis kahtlustatud Peruu endine president lasi ennast maha

Garcia surma kinnitas Peruu praegune president Martin Vizcarra, kui saatis Twitteri vahendusel Garcia perele kaastundeavalduse.

Peruu pealinnas Limas toimunud intsidendi järel viidi 69-aastane Garcia küll kiirustades haiglasse, kuid tema seisund oli kriitiline. Garcia advokaadi sõnul tulistas Garcia ennast ise.

Peruu siseminister Carlos Moran ütles CNN-ile, et täna hommikul kella 6.30 ajal saabus Garcia koju politsei, et endine president vahi alla võtta. Politsei saabudes küsis Garcia luba oma advokaadile helistada ja läks siis oma magamistuppa. Hetk hiljem oli kuulda lasku. Politseinikud sisenesid seejärel magamistuppa ja leidsid seal istumas Garcia, kellel peas oli kuulihaav. Peruu Terviseminister teatas hiljem, et kuul läbistas pea.

Garcia oli Peruu president aastatel 1985-1990 ja 2006-2011. Ta oli uurimise all altkäemaksu võtmises, mis oli seotud massiivse korruptsiooniskandaaliga, millega on seotud ka mitmed teised Ladina-Ameerika juhid.