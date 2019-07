Korravalvurid: pidasime tagaotsitavad Kanada sarimõrvarid kinni, aga lasime uuesti vabaks

Paraku ei taibanud korravalvurid, kellega on tegu ja lasid mehed pärast auto läbiotsimist vabaks. McLeodi ja Schmegelsky auto peeti kinni üksnes seetõttu, et see sõitis peatumata läbi kontrollpunkti, mille eesmärk on takistada alkoholi salakaubavedu Split Lake´i piirkonnas. Autost alkoholi ei leitud, samuti ei avastanud korravalvurid relvi. 90 kilomeetri kaugusel sattusid mehed seejärel liiklusõnnetusse ja kadusid sündmuskohalt, süüdates sõiduki põlema.

18-aastast Schemegelskyt ja 19-aastast McLeodi kahtlustatakse austraallase Lucas Fowleri, ameeriklanna Chynna Deese´i ja kanadalase Leonard Dycki tapmises. Politsei kasutab kaks nädalat kestnud jälitamises muu hulgas koptereid, droone ja jälituskoeri. Esmaspäeval tuli vihje, et mehi on nähtud Manitobas asuva prügihoidla lähistel, kuid politsei ei leidnud sellele kinnitust.