Koroonaviirusest paranes 113-aastane Hispaania vanim naine

Branyasel diagnoositi Covid-19 pärast karantiini kehtestamist Hispaanias märtsis, vahendab BBC News.

Pärast nädalaid isolatsioonis on Branyas aga paranenud. Sümptomid olid tal kerged.

See tähendab, et Branyas on elanud üle 1918.-1919. aasta gripipandeemia, Hispaania kodusõja aastatel 1936-1939 ja nüüd koroonaviiruse.

La anciana más longeva de España, con 113 años, supera la COVID-19.



La catalana María Branyas también es a partir de ahora la persona de más edad en superar el coronavirus después de hacerlo en la residencia en la que vive en Olot, Girona.https://t.co/6bDcty9sYJ #coronavirus pic.twitter.com/pubB2FTmu3 — La Vanguardia (@LaVanguardia) May 12, 2020

1907. aastal Mehhikos sündinud Branyas kolis kaheaastasena perega USA-sse San Franciscosse ja Esimese maailmasõja ajal saabus ta koos ajakirjanikust isaga Katalooniasse Girona provintsi. Branyas on üles kasvatanud kolm last, kellest üks sai hiljuti 86-aastaseks, ning tal on 11 lapselast (neist vanim 60-aastane) ja 13 lapselapselast.

Branyas on elanud juba kaks aastakümmet hooldekodus Oloti linnas.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!