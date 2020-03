Koroonaviirusest on üle maailma paranenud üle 100 000 inimese

Hiinas on paranenud üle 72 000 inimese ja neist ligi 60 000 Hubei provintsis, kust puhang alguse sai, vahendab The Hill.

Itaalias on paranenuid üle 7000 ja näiteks USA-s ligi 200.

Enamikul nakatunutest tekitab koroonaviirus vaid kerged sümptomid, nagu köha ja palaviku.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel paranevad kergete sümptomitega inimesed tavaliselt umbes kahe nädalaga. Tõsisemalt haigetel võib paranemine aega võtta kuni kuus nädalat.

„Kõige tavalisemate teatatud sümptomite hulgas on palavik, kuiv köha ja raske hingamine ning enamik patsiente (80%) kogesid kerget haigust,“ teatasid WHO ametnikud varem sel kuul. „Umbes 14% koges rasket haigust ja 5% olid kriitiliselt haiged.“

WHO hoiatas eelmisel nädalal, et ka noored inimesed ei ole koroonaviiruse ees väljaspool ohtu. Tervishoiuametnike sõnul näitavad andmed paljudest riikidest, et alla 50-aastased inimesed võivad moodustada märkimisväärse osa haiglasse paigutamist vajavatest patsientidest.