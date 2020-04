Koroonaviirusest haaratud USA lennukikandja kapten palus mereväel meeskond evakueerida

Oma kirjas tegi Crozier ettepaneku, et umbes 10% meeskonnast jääks pardale laeva tuumareaktori järele valvama ja muid põhiülesandeid täitma. Kapten viitas uuringutele, mis näitasid, kuidas tingimused ristluslaeval Diamond Princess aitasid viirusel kiirendatult levida.

USA mereväeministri kohusetäitja Thomas Modly ütles CNN-ile, et kuulis Crozieri kirjast eile hommikul. Modly sõnul on probleem selles, et meremeeste laevalt äraviimiseks ei ole Guamil praegu piisavalt voodikohti. Modly ütles, et ei vaidle Crozierile vastu, vaid tahab lihtsalt tegutseda olukorras metoodiliselt.

Merevägi ei ole andnud lennukikandjal nakatunute täpset arvu, aga ajaleht San Francisco Chronicle teatas ühele laeva vanemohvitserile viidates, et positiivse proovi on andnud üle saja meremehe. Varem on teatatud kümnetest kinnitatud juhtumitest.

Probleem on ka selles, et lennukikandjat ei saa lihtsalt sadamasse seisma jätta ja kõiki maale saata. Laev on täis relvi, miljardite dollarite väärtuses varustust, tuleohte ja seal on tuumareaktorid.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!