Koroonaviirusesse surnute arv üle maailma ületas 3000 piiri

Inimesi on aga surnud ka kümnes muus riigis, sealhulgas üle 50 Iraanis ja üle 30 Itaalias, vahendab BBC News.

Kinnitatud nakatumisjuhtumeid on üle maailma olnud ligi 90 000 ja nakatunute arv väljaspool Hiinat kasvab nüüd kiiremini kui Hiinas.

Enamikul patsientidest on siiski vaid kerged sümptomid, teatas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) eile. Suremus näib olevat 2-5%.

Võrdluseks: hooajalise gripi suremus on keskmiselt umbes 0,1%, aga see on ülimalt nakkav ja igal aastal sureb kuni 400 000 inimest.

Teistel koroonaviiruse vormidel nagu SARS ja MERS on palju suurem suremus kui Covid-19-l.

Kui Hiinas on nakatumiste arv langenud, siis mujal maailmas on toimunud järsk tõus.