Koroonaviirusesse nakatus Saksamaa liidukantslerikandidaat Friedrich Merz

Merz ise teatas sellest Twitteris: „Minu pühapäeval läbi viidud koroonatest on positiivne. Ma olen kuni järgmise nädala lõpuni kodus karantiinis. Õnneks on mul ainult kerged kuni keskmised sümptomid, kõik kohtumised on tühistatud. Ma järgin rangelt terviseameti juhiseid.“

Ein am Sonntag bei mir durchgeführter #Corona-Test ist positiv. Ich werde bis Ende nächster Woche zuhause unter #Quarantäne stehen. Zum Glück habe ich nur leichte bis mittlere Symptome, alle Termine sind abgesagt. Ich folge strikt den Anweisungen des Gesundheitsamtes. (FM) — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) March 17, 2020

Veteranpoliitik Merz ühines hiljuti Kristlik Demokraatliku Liidu esimehe valimise kampaaniaga. Selle võidujooksu võitjal on suur tõenäosus saada ka Saksamaa uueks liidukantsleriks.

