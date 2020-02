Koroonaviirusesse nakatunute arv kasvab endiselt hoogsalt, karantiinis on kaks ristluslaeva, aga mida teeb seltsimees Xi?

Et vähemalt kolmes Hiina linnas on teatatud enam kui tuhandest haigusjuhtumist, on olemas märgid, et ranged kontrollimeetmed viiruse ohjeldamiseks ei pruugi töötada.

Hiina Kommunistliku Partei ametlik häälekandja Renmin Ribao kutsus teisipäeval oma juhtkirjas üles „rahvasõjaks” viiruse vastu ning lisas, et inimesed peavad koonduma rohkem kommunistliku partei ja seltsimees Xi Jinpingi ümber selle keskmes.

Xi ise on aga viimastel päevadel kadunud olnud, teda pole olnud näha ei ajalehtede esikülgedel ega Hiina kesktelevisiooni uudistesaadetes. See on Hiinas äärmiselt haruldane, sest Xi domineerib meediakajastuses isegi siis, kui tema tegevus on suhteliselt rutiinne.

Eile näidati küll lühidalt Xi kohtumist Kambodža peaministri Hun Seniga, aga ei ole näidatud, et ta juhiks või tegeleks viirusetõrje jõupingutustega. Riiklik meedia rõhutab siiski, et Xi teeb seda kaadri taga.