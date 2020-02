Koroonaviirusesse nakatunute arv Itaalias tõusis eile 400-ni

Itaalia võimud teatasid eile õhtul kokku 400 koroonaviirusesse nakatunust. Ööpäevaga lisandus neid 80, vahendab BBC News.

Nakkuskolle asub Itaalia tööstuslikus põhjaosas Lombardia ja Veneto regioonides. Seni on Itaalias surnud 12 inimest.

Valitsusametnikud on püüdnud avalikkust rahustada ja kinnitanud, et on astutud samme viiruse leviku tõkestamiseks.

Koolid, ülikoolid ja kinod on suletud ning paljud avalikud üritused ära jäetud.

Karantiinis on 11 linna, kus elab kokku 55 000 inimest.

Kardetakse, et koroonaviirus viib Itaalia majanduslangusse. Itaalia majanduspealinnas Milanos on tänavad tühjad ja palju on tühistatud hotellide broneeringuid.

„See on murettekitav olukord, aga me ei tohi paanikasse laskuda. On veel palju teadmatust selle viiruse kohta ja eriti selle päritolu ja selle kohta, kuidas see levib,” ütles Euroopa Komisjoni tervishoiuvolinik Stella Kyriakides pärast kohtumist Itaalia tervishoiuministriga Roomas.