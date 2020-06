Koroonaviirusesse nakatumine rühib Floridas plahvatuslikult ülespoole

Florida osariik Ameerika Ühendriikides ähvardab kujuneda riigi uueks koroonaviiruse epitsentriks. Pärast aprillikuist esimest haigestunute koguarvu kasvu uute nakatumiste arv küll peatus, kuid alates juuni algusest on osariigis nakatunute hulk kiirelt kasvanud.

Täna registreeriti Floridas 3822 uut koroonaviiruse juhtumit, mis on ühe päeva rekord. Kokku on osariigis nakatunuid ligi 90 000.

Teadlaste hinnangul aga on Floridal kõik eeldused, et kujuneda järgmiseks suureks nakatumiste epitsentriks. Florida nakatumiskõveraid modelleerinud Pennsylvania ülikooli teadlased ja Pennsylvania lastehaigla eksperdid hindavad, et senine olukord võib kergesti hullemaks pöörduda ning nakatunute arv mitmekordistuda. Muret tekitab ka see, et osariigis elab palju vanainimesi ning seal on palju vanadekodusid, seega riskid on kõrged. Seni on haigestunud olnud siiski üsna noored inimesed ning viimastel nädalatel haigestunute keskmine vanus on 37.

"Meil on praegu aina enam viirusega haigestunute hospitaliseerimist, seega on see märk, et üldine nakatumise arv on kasvutrendis," sõnas CNN-ile dr. Aileen Marty, kes on Florida rahvusvahelise ülikooli nakkushaiguste professor.

Osariigi kuberner Ron DeSantis on osutanud, et ilmselt on haiguse laia leviku taga ülerahvastatus ja kehvad elamistingimused migrantide majapidamistes.

Praeguse seisuga on Florida intensiivravikohtadest hõivatud keskmiselt 75%, seega seisab osariik nakatumiste kasvu jätkudes silmitsi ka probleemiga, kuidas tagada kõigile haigestunutele ravi.

Lisaks Floridale on USA-s veel üheksa osariiki, kus viimase nädala jooksul on registreeritud rekordarv uusi haigestunuid.

