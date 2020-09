Koroonaviirusesse nakatumine maailmas tegi eile uue rekordi

WHO andmeil teatas India pühapäeval 94 372 uuest juhtumist, järgnesid USA 45 523 ja Brasiilia 43 718 nakatumisega.

Indial on kinnitatud juhtumite arv maailmas suuruselt teine, otse USA järel. Augustis nägi India keskmiselt 64 000 nakatumist päevas, mis ametlikel andmeil tähendas 84% tõusu võrreldes juulikuuga. Surnute arv on alates septembri algusest Indias iga päev ületanud tuhande piiri.

Brasiilias on registreeritud üle nelja miljoni juhtumi, mis on maailmas suuruselt kolmas näit. Seal on ka enim surmajuhtumeid Ladina-Ameerikas – praeguseks on Brasiilias koroona tõttu elu kaotanud umbes 131 000 inimest.

USAs on kinnitatud pea veerand koroonaviiruse nakatumistest maailmas – üle kuue miljoni. Kui igapäevaste juhtumite arv juulis veel suurenes, siis sellest ajast alates on tase langenud.

Samas on Ühendriikides Covid-19 surmajuhtumeid registreeritud kõige rohkem, surnuid on üle 194 000, vahendab BBC.

Eile suri üle ilma koroonasse enam kui 5500 inimest, mis tähendab maailmas kokku 917 417 koroonasurma. USAs ja Indias registreeriti eile üle tuhande surma, Brasiilias 874.

Ka Euroopa riikides registreeritakse viiruse taastekkimise hirmus üha rohkem igapäevaseid nakatumisi. Teised riigid, kus viirus on taastunud, on Peruu, Iisrael, Lõuna-Korea ja Austraalia.

Kokku on kinnitatud nakatumisjuhtumeid maailmas üle 28 miljoni, neist pooled Põhja- ja Lõuna-Ameerikas.

Varasem uute juhtumite ööpäevane rekord oli 6. septembril, kui WHO teatas 306 857 uuest nakkusest.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!