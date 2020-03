Koroonaviirusesse haigestus Suurbritannia tervishoiu alamminister

Dorries ütles oma avalduses, et on hakatud ajama inimeste jälgi, kellega ta on kontaktis olnud, vahendab BBC News.

62-aastane Dorries, kes alustas tööelu õena, kirjutas hiljem Twitteris, et tundis end üsna räbalalt, aga loodab, et hullem on nüüd möödas.

Dorriese sõnul muretseb ta aga oma 84-aastase ema pärast, kes on tema juures ja hakkas eile köhima.

Pole teada, kui paljudel valitsuse või muudel kohtumistel on alamminister viimastel päevadel osalenud.

Suurbritannia tervishoiuministeerium teatas, et Dorriesel ilmnesid sümptomid eelmise nädala neljapäeval ja ta on olnud isolatsioonis alates reedest. Neljapäeval osales ta aga peaministri võõrustatud üritusel Downing Streetil.

Peaministri kantselei ei kommenteerinud, kas ka Boris Johnson on proovi andnud või on see plaanis.

Proovid võetakse kõigilt Dorriesega kokku puutunud tervishoiuministeeriumi ametnikelt, sealhulgas minister Matt Hancockilt.

Suurbritannias suri kuues inimene koroonaviirusesse ja nakatumisjuhtumeid on seal kokku 382.

Viimati surnud mees oli 80. eluaastates ja tal oli ka muid terviseprobleeme.

