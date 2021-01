Koroonaviirusega nakatunud Mehhiko president loodab saada Putinilt 12 miljonit doosi Vene vaktsiini

López Obrador ütles, et jätkab töötamist kodus. Muu hulgas on tal kavas rääkida Venemaa presidendi Vladimir Putiniga Venemaa koroonavaktsiooni Sputnik V soetamisest. Eile teatati, et telefonivestlus presidentide vahel toimub täna, vahendab BBC News.

López Obrador ütles eelmisel aastal, et püüab hankida 12 miljonit doosi Vene vaktsiini, kui see efektiivseks osutub.

128 miljoni elanikuga Mehhiko ei ole veel Sputnik V kasutamisele heakskiitu andnud, aga ametnikud tahavad riigi vaktsineerimisprogrammi laiendada Pfizeri/BioNTechi vaktsiini tarneviivituste tõttu.

Sputnik V on saanud heakskiidu mitmetes riikides, sealhulgas Brasiilias ja Argentinas. Euroopa Liidu riikidest on see saanud kasutusloa Ungaris.

Mehhiko kõrge tervishoiuametnik José Luis Alomia Zegarra nimetas López Obradori seisundit stabiilseks ja teatas, et tema eest hoolitseb meditsiinispetsialistide meeskond.

Mahhikos on alates pandeemia alguses registreeritud üle 1,75 miljoni nakatumisjuhtumi ja surnud on 149 614 inimest, millega riik on USA, Brasiilia ja India järel neljandal kohal.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!