Koroonaviirusega nakatunud Boris Johnsoni tervis halvenes veelgi - ta on nüüd intensiivravil

Peaministri büroo kõneisik märkis, et Johnson on Londonis St Thomasi haiglas. "Pärastlõunal läks tema seisund halvemaks ja arstid otsustasid ta viia intensiivraviosakonda. Peaministri eest hoolitsetakse suurepäraselt ning ta tänab kõiki meedikuid nende raske töö ja pühendumuse eest," märkis esindaja.

Boris Johnson tegi koroonaviiruse testi 27. märtsil, see näitas nakatumist. Toona teavitati avalikkust, et olukord on kontrolli all ning sümptomid kerged. "Ma olen nüüd eneseisolatsioonis, aga jätkan valitsuse tegevuse juhtimist videokonverentsi teel, kui me selle viirusega võitleme," teatas Johnson toona Twitteris. "Koos saame me sellest võitu."

Paraku ei läinud haigusnähud 55-aastasel Johnsonil üle. Eile õhtul kinnitati peaministri büroost meediale, et arsti soovitusel on Johnson õhtul haiglasse testidele lubatud. "See on ettevaatusabinõu, kuna peaministril on koroonaviiruse püsivad sümptomid kümme päeva pärast viiruse suhtes positiivsete testide tegemist," kinnitati eile.

Johnson säutsus täna ka ise Twitteris oma haiguse teemal, tänas meedikuid ning palus brittidel kodus püsida.

I’d like to say thank you to all the brilliant NHS staff taking care of me and others in this difficult time. You are the best of Britain.



Stay safe everyone, and please remember to stay at home to protect the NHS and save lives. — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 6, 2020

Praeguseks on selge, et olukord on tõsisem ja ta vajab intensiivravi. Ametikohustused andis Johnson ajutiselt üle välisminister Dominic Raabile. Viimane kinnitas BBC'le, et avalikkus ei pea muretsema - jätkatakse valitsuse seniste plaanidega, et viirusepuhangule piir panna. "Fookus on peaministri juhistel ja teeme endast kõik, et viirus alistada."

Suurbritannia endine peaminister Theresa May kirjutas Twitteris, et tema mõtted ja palved on koos Johnsoni ja tema perega. "See jube viirus ei diskrimineeri, igaüks võib selle saada."

My thoughts and prayers are with @BorisJohnson and his family as he continues to receive treatment in hospital.



This horrific virus does not discriminate. Anyone can get it. Anyone can spread it. Please #StayHomeSaveLives — Theresa May (@theresa_may) April 6, 2020

Ühendkuningriigis on viimastel andmetel üle 51 600 koroonajuhtumi, haiguse tagajärjel on surnud 5373 inimest.

