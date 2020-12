Koroonaviiruse uus Briti tüvi jõudis Kagu-Soome

Kohaliku tervishoiuametkonna Kymsote nakkushaiguste ülemarsti Risto Pietikäineni sõnul ei ole veel täpselt teada, kui palju seda tõsisemaks ja kergemini levivaks peetavat koroonavarianti liikvel on, vahendab Kouvolan Sanomat.

Haiguse on toonud Kymenlaaksosse üks inimene. Kymsote uurib praegu viirusekandja lähikonda ja püüab takistada haiguse levimist.

„Oluline on nüüd välja selgitada kõik selle isiku mõjupiirkonnas olnud, et haigust ei tuleks meie teadmata juurde. Neid, kes kannavad Briti varianti, võib muidugi olla teisigi,” ütles Pietikäinen.

Pietikäineni sõnul on teadusringkondades arvatud, et mutatsioon levib tavalise SARS-CoV-2-ga võrreldes edukamalt. Arvatakse, et see nakkab lausa 70% kergemini kui tavavariant.

„See teeb muret, eriti seetõttu, et eksperdid ei ole kõik ühte meelt selle kohta, kas Briti variant on tõsisem ja raskemini ravitav kui varasem COVID-19,” ütles Pietikäinen.

Soome tervise ja heaolu instituut (THL) on andnud ravipiirkondadele juhised, et Suurbritanniast saabunuilt tuleb proov võtta kaks korda.

