Koroonaviiruse tõttu sureb maailmas inimene iga 15 sekundi järel ja kokku on surmajuhtumeid juba üle 700 000

Kõige rohkem Covid-19-sse surnuid on USA-s, Brasiilias, Indias ja Mehhikos.

Kogu maailmas sureb ööpäevas Covid-19 tagajärjel keskmiselt ligi 5900 inimest, teatas Reuters kahe viimase nädala statistika põhjal.

See tähendab 247 inimest tunnis. Üks surm iga 15 sekundi järel.

Pandeemia keskused on praegu USA ja Ladina-Ameerika, kus on olnud suuri raskusi haiguse leviku piiramisega.

Ladina-Ameerika on üks viimaseid piirkondi, kuhu haigus jõudis. Levikut on raske piirata tiheda asutustusega suurlinnade ja vaesuse tõttu.

Üle 100 miljoni inimese Ladina-Ameerikas elab ÜRO andmetel slummides ja ühiskondlikku turvavõrgustikku peaaegu ei ole.

Samas on viirus ulatuslikku kahju teinud ka maailma rikkaimate riikide hulka kuuluvas USA-s.

Lisaks sellele on riikides, kus viiruse levik on juba korra kontrolli alla saadud, viimasel ajal teatatud uutest päevastest nakatumise tippnäitajatest. Sellised riigid on teiste hulgas Austraalia, Jaapan, Hongkong, Boliivia, Sudaan, Etioopia, Bulgaaria, Belgia, Usbekistan ja Iisrael.

