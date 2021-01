Koroonaviiruse päritolu uurima pidanud WHO ekspertide meeskond ei saanud luba Hiinasse siseneda

Tedros esines harvaesineva kriitikaga Hiina aadressil ja teatas, et rahvusvahelise teadusmeeskonna liikmed valmistusid alustama teed oma koduriikidest pärast WHO ja Hiina valitsuse vahel sõlmitud kokkulepet, vahendab Associated Press.

„Täna saime me teada, et Hiina ametnikud ei ole veel valmis teinud vajalikke lube meeskonna Hiinasse saabumiseks,” ütles Tedros pressikonverentsil Genfis. „Ma olen selle uudise üle väga pettunud, võttes arvesse, et kaks liiget olid juba reisi alustanud ja teised ei saanud reisi alustada viimasel minutil, vaid olid kontaktis Hiina kõrgete ametnikega.”

Tedrose sõnul ütles ta selgelt, et see missioon on ÜRO tervishoiuagentuuri jaoks prioriteet ja talle kinnitati, et Hiina kiirendab siseprotseduure meeskonna kõige kiiremaks võimalikuks kohale saatmiseks.

Üle maailma kokku kogutud eksperdid peaksid Hiinas külastama Wuhani linna, mis oli ilmselt koht, kus koroonaviirus üle aasta tagasi esimest korda välja ilmus.

WHO eriolukordade juht dr Michael Ryan ütles, et missioon oleks pidanud algama täna, aga vajalikke lube ei ole veel antud, sealhulgas viisasid.

Hiina valitsus on rangelt kontrollinud kõiki uuringuid koroonaviiruse päritolu kohta riigi sees ja riiklik meedia on avaldanud teateid, milles väidetakse, et viirus võib olla pärit mujalt.

Hiina välisminister Wang Yi ütles hiljuti, et üha rohkem uuringuid viitab sellele, et pandeemia põhjustasid tõenäoliselt eraldiseisvad haiguspuhangud mitmes kohas maailmas.

Ryan ütles, et Tedros asus viivitamatult tegevusse ja rääkis Hiina kõrgete ametnikega ning rõhutas neile selle missiooni absoluutselt kriitilist iseloomu.

„Me loodame, et see on lihtsalt logistiline ja bürokraatlik küsimus, mille saab väga kiiresti lahendada,” lisas Ryan.

