Koroonaviiruse ohvrite arv Hiinas tõusis 80-ni, pikendati pühi

Hiina peaminister Li Keqiang külastas täna haiguspuhangu keskmes asuvat Hubei provintsi pealinna Wuhani, vahendab BBC News.

Surnute arv Hubei provintsis on kasvanud 56-lt 76-le. Mujal on surnud neli inimest.

Wuhan ja mitmed teised linnad on kehtestanud reisikeelud.

Kokku on Hiinas kinnitatud haigusjuhtumeid 2744. Riikliku meedia teatel on kriitiliselt haiged üle 300 inimese.

Väljaspool Hiinat on kinnitust leidnud vähemalt 42 haigusjuhtumit, aga surnud keegi ei ole.

Enamuses on surnud eakad inimesed või need, kellel on varasemast olnud hingamisteede probleeme.

11 miljoni elanikud Wuhanist lahkumine on tugevalt piiratud ja mitteelutähtsatel sõidukitel on keelatud liikuda.

Hubei piiril mõõdetakse inimeste kehatemperatuuri.

Wuhani haiglad on ülekoormatud. Haiguse ennetamise, kontrolli ja ravimisega tegeleb Hubeis üle poole miljoni meditsiinitöötaja.

Wuhani ehitatakse kaht ajutist haiglat ning tehased toodavad täisvõimsusel näomaske ja kaitserõivaid.

Wuhani linnapea Zhou Xianwang ütles, et juhtumite arv jätkab kasvu, ja hoiatas, et enne linna sulgemist lahkus sealt umbes viis miljonit mujal uut aastat vastu võtvat inimest.