Üle Itaalia vonklevad apteekides pikad järjekorrad, sest inimesed soovivad osta näomaske. Endine kõrgema tervisenõukogu president Roberta Siliquini möönis, et kainest mõtlemisest kaugemale ulatuv paranoia pole üllatav.

„Meil siin Itaalias on veider suhe immigratsiooniga, kuid ka tervishoiuküsimustega - tegemist on riigiga, kus inimesed ei taha end leetrite vastu vaktsineerida, kuid kardavad 50 meetri kaugusel seisvat hiinlast," rääkis Siliquini. „Ja kuigi on võimalik, et võime selle viiruse juhtumeid sisse vedada, on meil sellega tegelemiseks üks tõhusamaid süsteeme maailmas," lisas ta.

Samal ajal võtab äsja kohalikel valimistel läbi kukkunud paremäärmusliku Liiga juht Matteo Salvini olukorrast kõike, mida annab. „Iga päev saabub Itaaliasse Hiinast kümneid lende. Meil on vaja kontrolli, kontrolli ja veel rohkem kontrolli," teatas Salvini.