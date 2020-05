Koroonaviiruse mudel ennustab nüüd USA-s 134 000 surmajuhtumit, mida on pea kaks korda rohkem kui varem

Veel eile hommikul oli Washingtoni ülikooli tervishoiumõõdikute ja hindamise instituudi (IHME) mudeli järgi ennustatav surmajuhtumite arv 72 433, vahendab CNN.

Sellega seotult ennustab president Donald Trumpi mudel nakatumis- ja surmajuhtumite kasvu eesseisvatel nädalatel kuni umbes 3000 surmani päevas 1. juuniks, selgub sisedokumendist, mille sai oma valdusse ajaleht New York Times. Viimasel nädalal on USA-s surnud umbes 2000 inimest päevas, selgub Johns Hopkinsi ülikooli andmetest.

Juhtumite arvu kasv mõlemas mudelis on seotud lõdvendatud sotsiaalse distantsi hoidmise ja suurenenud liikuvusega USA-s. Osariigid, sealhulgas Florida, Colorado, Indiana, Nebraska ja Lõuna-Carolina on lõdvendanud piiranguid, et elustada majandust ja rahustada rahutuid elanikke.

IHME direktor dr Christopher Murray ütles CNN-ile, et teiste tegurite hulgas on see, et osariigid lisavad statistikasse oletatavad Covid-19 surmad, ja kasvav juhtumite arv riigi lihatööstustes.

„Ma arvan, et väljakutse on meie jaoks välja mõelda, milline on sotsiaalse distantsi hoidmise mõõdukas tempos lõdvendamise trajektoor, mis kaitseb meid suurte kasvude või isegi täiemõõdulise viiruse tagasituleku eest,” ütles Murray.

Projektsioonid ütlevad selgelt, et taasavamistega kaasneb surmarisk.

IHME tervishoiumõõdikute professor Ali Mokdad ütles CNN-ile, et suuremate arvude ennustamisele on mitmeid põhjuseid.

„Üks neist on suurem mobiilsus enne lõdvendamist, sotsiaalse distantsi hoidmise enneaegne lõdvendamine,” ütles Mokdad. „Me lisame ka rohkem oletatavaid surmi ja me näeme näiteks palju puhanguid Kesk-Läänes.”

Mokdadi sõnul mõjutavad nakatumist mitmed muutujad, nagu kuumus, testimisvõimekus ja elanikkonna tihedus, aga tähtsaim on liikuvus.

Praegu on Mokdadi sõnul näha suurenenud liikuvust, mis viib suremuse kasvule USA-s.

Johns Hopkinsi ülikooli andmetel on USA-s koroonaviiruse tõttu surnud 68 000 inimest ja nakatumisjuhtumeid on üle 1 180 000.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!