Koroonaviiruse küüsis USA lennukikandja kapten sai pärast häirekella löömist sule sappa

„Täna vabastas lennukindjate löögigrupi ülem, kontradmiral Stewart Baker USS Theodore Roosevelti juhtiva ohvitseri, kapten Brett Crozieri minu korraldusel ametist,“ ütles USA mereväeminister Thomas Modly pressikonverentsil Pentagonis, vahendab CNN.

Modly ütles, et Crozier vabastati „olukorra äärmiselt vale hindamise“ ja „tuletormi“ tekitamise tõttu, levitades liiga laialdaselt memo oma mure kohta.

Modly sõnul ei vabastatud Crozieri mingite tõendite tõttu, et ta lekitas memo ajakirjandusele, vaid pigem selle eest, et ta „lasi Covidi puhangu olukokorra keerulisusel oma laeval varjutada oma võimet tegutseda professionaalselt, kui põhiosa ajast oli vaja professionaalselt tegutseda“.

„Mul ei ole informatsiooni ega püüa ma väita, et ta lekitas selle informatsiooni. Selle avaldas San Francisco Chronicle. See kõik tuli suure üllatusena meile kõigile, et see oli lehes, ja see on esimene kord, kui ma seda nägin,“ ütles Modly.

Modly nimetas Crozieri sõnumit „väljapurske e-kirjaks kõigile, keda ta tunneb“.

„Me ei ole sõjas. Meremehed ei pea surema. Kui me kohe ei tegutse, ei suuda me korralikult hoolitseda oma kõige väärtuslikuma vara, meie meremeeste eest,“ kirjutas Crozier.

Modly sõnul vabastati Crozier, sest ta läks mööda käsuliinist ja saatis oma memo ebaturvalise süsteemi kaudu, suurendades sellega võimalust, et see võib lekkida.

USA esindajatekoja relvateenistuste komitee juhtivad demokraadid mõistsid Crozieri vabastamise eile oma avalduses hukka.