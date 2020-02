Koroonaviiruse eest esimesena hoiatanud Wuhani arsti surm tekitas Hiina sotsiaalmeedias viha valitsuse vastu

„Ärge unustage, mida te praegu tunnete. Ärge unustage seda viha. Me ei tohi lasta sel uuesti juhtuda,” öeldi ühes kommentaaris Weibos.

„Tõde koheldakse alati kuulujutuna. Kui kaua te kavatsete valetada? Mida teil veel varjata on?” küsis üks kommenteerija.

„Kui te olete vihane selle üle, mida te näete, tõuske üles,” kirjutas üks inimene. „Selle põlvkonna noortele, jõud muudatusteks on teiega.”

Li surma täpse aja kohta valitses segadus. Riiklik meedia teatas algselt tema surmast eile kohaliku aja järgi kell 21.30. Siis teatati aga, et ta saab ravi nimega ECMO, mis hoiab inimese südame töötamas.

Ajakirjanikud ja arstid kohapeal teatasid, et valitsusametnikud sekkusid, ja ametlikele meediaväljaannetele anti korraldus muuta oma uudiseid nii, et neis öeldaks, et Li’d ravitakse endiselt.

Siis aga teatati, et arstid ei suutnud siiski Li elu päästa ja tema surmaajaks teatati täna kohaliku aja järgi kell 2.58.

Oftalmoloog Li postitas oma loo Weibosse haiglavoodist kuu pärast seda, kui saatis välja oma esimese hoiatuse.

Li oli märganud seitset tema arvates SARS-iga sarnanenud viiruse juhtumit. 30. detsembril saatis ta vestlusgruppi hoiatuse teistele arstidele, milles hoiatas, et nad kannaksid kaitsevahendeid, et vältida nakatumist.

Neli päeva hiljem kutsuti Li Avaliku Julgeoleku Büroosse, kus tal kästi allkirjastada kiri, milles süüdistati teda valede avalduste tegemises ja avaliku korra tõsises rikkumises.

Weibo postituses kirjeldab Li, kuidas hakkas 10. jaanuaril köhima, järgmisel päeval oli tal palavik ja kaks päeva hiljem oli ta haiglas. Koroonaviirus diagnoositi Li’l 30. jaanuaril.

Viirusesse on tänaseks surnud 636 ja nakatunud 31 161 inimest.