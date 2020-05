Koroonaviirus vohab Venemaal täistuuridel, ent Putin pani juba paika, et juunis toimub suur võidupüha paraad

Tänavu täitus Teise maailmasõja lõpust 75 aastat, mistõttu planeerisid idanaabrid eriti suurejoonelist üritust. Paraku tegi koroonaviirus sellele üks null.

CNN vahendab, et täna ütles Putin, et üritus toimub Moskvas 24. juunil. Tegu on üleüldse esimese suurema avaliku üritusega pärast eriolukorra kehtestamist. Tõik viitab sellelegi, et Kreml eesotsas Putiniga usub, et viirusepuhangust ollakse jagu saamas. Putin viitas, et ekspertide hinnangul on kõrghetk möödas.

Võidupüha tähistamise teine märgiline osa ehk surematu polgu marss toimub tänavu juulis. Seal kõnnivad tänavatel tuhanded inimesed, kes hoiavad käes pilte pereliikmetest, kes Suure Isamaasõja ajal hukkusid.

Venemaa on koroonaviirusesse nakatunute arvult maailmas kolmas, eespool on vaid USA ja Brasiilia. Viimastel andmetel on Venemaal nakatunuid kokku 362 342, viimase ööpäevaga lisandus 8915 (kasv 2,52 protsenti). Surnud on kokku 3807 inimest.

Business Insider väitis mai keskel, et Venemaa on märkinud 60 protsenti koroonaviiruse ohvrite surmadest teiste põhjuste alla. Venemaa ametivõimud eitavad statistikaga manipuleerimist.

Võrdluseks olgu toodud, et nakatunute arvult on maailmas neljandal kohal Suurbritannia 265 227 nakatunuga, surmajuhtumeid on neil aga koguni 37 048 ehk pea kümme korda enam kui Venemaal ametlike numbrite kohaselt.

