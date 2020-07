Koroonaviirus tõstab pead! Läti ühes piirkonnas taastatakse karmid piirangud

Läti Delfi vahendab, et käsud ja keelud on alates homsest sarnased sellele, mis oli kehtestatud eriolukorra ajal. Audzišs viitas, et pole aega oodata, et puhang hullemaks läheb, tuleb kohe tegutseda.

Ta tõi välja, et inimesed on viimasel ajal muutunud hooletumaks ja ükskõiksemaks, mistõttu on viirusel potentsiaali levida. Edaspidi peab taas hoidma kahemeetrist distantsi, suured grupid ei tohi koguneda ning soovitatakse pigem kodus püsida, kui pole suuremat vajadust avalikes kohtades liikuda (v.a töö, toidupoodide külastamine ja muu taoline). Ka hügieenireeglitele pööratakse enam tähelepanu.

Konkreetse määruse, kus kõik reeglid sõnastatud, allkirjastab Audzišs homme. Kehtima hakkab see kohe.

Audzišs märkis, et uus kooliaasta pole enam kaugel ning tuleb teha kõik endast olenev, et 1. septembril saaksid lapsed ikkagi kooli minna.

Piirkonnas elab ligi 20 000 inimest. Esimene koroonajuhtum registreeriti seal 22. juulil. Tänase seisuga on see number juba kaheksa. Lätis kokku on koroonajuhtumeid 1219, viiruse tagajärjel on surnud 31 inimest.