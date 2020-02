Koroonaviirus on levinud Itaaliast naaberriikidesse ja ka kaugemale

„Me räägime viirusest, mis ei austa piire,” ütles Itaalia tervishoiuminister Roberto Speranza.

Saksamaa tervishoiuminister Jens Spahn ütles, et naaberriigid võtavad olukorda väga, väga tõsiselt, aga tunnistas, et olukord võib halveneda, enne kui paraneb.

Suurbritannias on Põhja-Itaaliast saabunud koolilapsed koju saadetud ja valitsus on andnud reisijatele juhiseid. Tervishoiuminister Matt Hancock ütles aga, et ei ole plaane lennuühenduse katkestamiseks Itaaliaga, kuhu suundub iga päev umbes kolm miljonit britti.

Austrias tuvastati viirus noorel Itaalia paaril, kes elavad Innsbruckis. Üks neist töötab hotellis, mis suleti.

Šveitsis nakatus 70. eluaastates mees, kes elab Itaaliaga piirnevas Ticino kantonis ja kes nakatus 15. veebruaril Itaalias Milanos. Ta on nüüd isoleeritud.

Horvaatias nakatus hiljuti Itaaliast naasnud mees ja temast sai esimene nakatunu Balkanil.

Tenerifel suleti kuni tuhat inimest hotelli, kui viirus avastati seal elanud Itaalia arstil ja tema naisel.

Esimene nakatunu registreeriti ka Hispaania mandriosas. Tegemist on naisega Barcelonas, kes käis Põhja-Itaalias.

Ka Prantsusmaa ja Saksamaa teatasid uutest juhtumitest inimestel, kes on hiljuti Itaalias käinud.

Mujal maailmas on Iraanis ametlikult nakatunuks tunnistatud alla saja inimese, aga oletatakse, et see number on tegelikult palju suurem. Laiema leviku hirmu suurendas Iraani tervishoiuministri asetäitja nakatumine.