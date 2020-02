Surmav koroonaviirus nõudis esimese ohvri väljaspool Hiinat, nakatunute arv üle 14 000

Ohver, kes suri Filipiinide pealinna Manila haiglas, oli viiruse epitsentrist Wuhanist pärit Hiina kodanik. Temaga koos Filipiinidel reisinud naisel tuvastati ka koroonaviirus ning ta terveneb ametnike sõnul haiglas, vahendab uudistekanal Sky.

"Tegu on esimese surmajuhtumiga väljaspool Hiinat," ütles WHO esindaja Rabindra Abeyashinghe.

Filipiinidest sai pühapäeval järjekorras juba seitsmes riik, mis otsustas keelata riiki sisenemise kõikidele välisriikidele kodanikele, kes on külastanud viimastel nädalatel Hiinat. Varem teatasid seesugusest piirangust USA, Austraalia, Vietnam, Jaapan, Uus-Meremaa ning Lõuna-Korea.

Täna hommikul kasvas nakatunute arv võrreldes päev varasemaga taas pea 2000 võrra, ulatudes 14 300-ni, samal ajal kui viirusepuhangu tagajärjel hukkunute arv ületas 300 piiri.

Hongkongi ülikooli viroloogide hinnangul võib nakatunute koguarv olla aga oluliselt suurem kui nende ametlik arv. Ainuüksi viiruse epitsentris asuvas Wuhani linnas võib olla nakatunud juba üle 75 000 inimese, väidavad nad.

Venemaa valitsuse otsusega peatati laupäeval Hiina turistide viisavaba riiki sisenemine ning lõpetati tööviisade andmine Hiina kodanikele. Valdav enamus riike, sh Eesti ei soovita oma kodanikel Hiinasse ja ennekõike Hubei provintsi reisida.

Viiruse levik on surunud Hiina isolatsiooni. Lennud Mandri-Hiinasse on peatanud mitmed maailma suurimad lennufirmad. American Airlines, Delta, Quantas, British Airways, Air Canada, United Airlines jt ütlesid reedel, et lennuühendus Hiinaga katkeb tõenäoliselt mitmeks kuuks - teade raputas aktsiaturge ja tööstusi, mis sõltuvad kauba ja inimeste liikumisest maailma suurimate majanduste vahel.