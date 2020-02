Koroonaviirus nõudis eile rekordarvu inimelusid, aga uute nakatunute arv stabiliseerub

Uute nakatunute arv päevas on aga stabiliseerunud. Kokku on Hiinas nakatunud 40 171 inimest ja meditsiinilise jälgimise all on 187 518, vahendab BBC News.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on saatunud oma ekspertide meeskonna Pekingisse, et aidata uut viirust uurida.

Hiina andmetel on 3281 patsienti terveks ravitud ja haiglast välja lastud.

Miljonid inimesed naasid Hiinas täna pärast uusaastapühi tööle. Algselt pidi pühade periood lõppema juba 31. jaanuaril, aga seda pikendati koroonaviiruse tõttu. Siiski on tarvitusel ettevaatusabinõud, sealhulgas on lühendatud tööpäeva pikkust ja mõned töökohad jäävad suletuks.

Nädalavahetusel ületas uue koroonaviiruse ohvrite arv 2003. aasta SARS-i epideemia oma. See samuti Hiinast pärinenud viirus tappis üle maailma 774 inimest.

WHO teatas eile, et uute haigusjuhtumite arv Hiinas stabiliseerub, aga hoiatas, et on liiga vara öelda, et viirus on oma haripunkti saavutanud.

Viirus on levinud Hiinast 27 riiki ja territooriumile, aga seni on väljaspool Mandri-Hiinat olnud vaid kaks surmajuhtumit – Filipiinidel ja Hongkongis.