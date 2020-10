Koroonaviirus levib Trumpi lähikonnas ja karantiinis on pea kogu USA sõjaline juhtkond

Miller, kes oli viimased viis päeva eneseisolatsioonis, kinnitas viiruse saamist eile, vahendab BBC News.

Milley ja teised tippsõjaväelased on karantiinis pärast seda, kui positiivseks osutus rannikuvalve asekomandandi, admiral Charles Ray test.

Teised ametnikud on eneseisolatsioonis ettevaatusabinõuna.

Miller ütles oma avalduses, et tema testid on olnud negatiivsed iga päev kuni eilseni ja et nüüd on ta karantiinis.

Milleri naine, asepresident Mike Pence’i pressiesindaja Katie Miller sai viiruse mais ja on tervenenud. Juulis suri väidetavalt Covid-19 komplikatsioonidesse Milleri 97-aastane vanaema Ruth Glosser. Valge Maja eitas, et Glosseri surma põhjustas koroonaviirus, ja väitis, et ta suri „rahulikult une pealt vanadusse”. Milleri onu näitas aga surmatunnistust, kus surma põhjusteks oli märgitud „hingamise seiskumine”, milleni viis Covid-19.

Miller kirjutab Trumpile kõnesid ja on tuntud oma radikaalsete vaadete poolest sisserände asjus.

Admiral Rayl on teadete kohaselt kerged sümptomid. Eelmisel nädalal koos temaga kohtumistel osalenud ametnikud on nüüd karantiinis ning kellegi test ei ole positiivne olnud ega ole ka kellelgi sümptomeid olnud.

Pole teada, kuidas Ray viiruse sai. Admiral käis umbes kümme päeva tagasi üritusel Valges Majas, aga pole selge, kas ta sai viiruse sealt või mujalt, ütlesid ametnikud Associated Pressile.

Rannikuvalve teatas, et Ray test osutus positiivseks esmaspäeval ja ta on nüüd isolatsioonis kodus. Karantiinis on ka kogu Rayga kokku puutunud rannikuvalve personal.

CBS News teatas, et pärast eelmisel nädalal koos Rayga kohtumistel osalemist on karantiinis ka pea kõik USA staabiülemate ühendkomitee liikmed.

Lisaks komitee esimehele, kindral Milleyle on karantiinis esimehe asetäitja, armee staabiülem, mereväeoperatsioonide ülem, õhujõudude staabiülem, küberväejuhatuse ülem, kosmosejõudude ülem, rahvuskaardi ülem ja merejalaväe ülema asetäitja.

Pentagoni pressiesindaja Jonathan Hoffman kinnitas, et USA relvajõudude operatiivset valmisolekut ega missioonivõimekust see ei muuda.