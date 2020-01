Koroonaviirus jõudis Mandri-Hiina kõikidesse regioonidesse, mis toob kaasa surmajuhtumite kasvu

Siiani on kõige rohkem nakatumisi ja surmajuhtumeid Hubei provintsis Hiinas ja selle pealinnas Wuhanis, mis on haiguspuhangu kese. Miljonilinn on suletud ja Hiina on viiruse leviku piiramiseks kehtestanud arvukalt transpordipiiranguid. Muuhulgas ei lubata hiinlastel reisida välismaale.

Vahepeal on alanud ka sadade välisriikide kodanike evakueerimine Wuhanist. Kaks lendu Jaapanisse on juba maandunud Tokyo Haneda lennuväljale ja reisijad kontrollitakse sealseis meditsiiniasutusis. Seni on leitud kolm viiruse kandjat, teatas Jaapani meedia.

Umbes 200 USA kodanikku on samuti Wuhanist välja lennutatud ja nad vaadatakse läbi USAs Californias sõjaväebaasis, kus nende lennuk esmalt maandus.

Samas Suurbritannia ja Lõuna-Korea kodanike Wuhanist välja viimise lennud on mõlemad hilinenud, kuna Hiina ametivõimud ei andnud äralennuks vajalikke lube.

Suurbritannia valitsuse teatel tuleb saabuvad reisijad paigutada 14 päevaks karantiini ning tagada kogu vajalik meditsiiniline abi. Austraalia paneb oma evakueerunud isikud karantiini riigi mandriosast 2000 km kaugusel asuvale Jõulusaarele.