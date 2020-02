Koroonaviirus jõudis ka Leetu: Šiauliai haiglas isoleeriti Põhja-Itaaliast naasnud naine

Teatatakse, et sümptomid on naisel kerged, palavikku tal praegu ei ole ja talle antakse vältimatut abi. Naine on jälgimise all alates esimesest päevast, kui ta Leetu naasis, nagu ka teised nakkuspiirkondadest naasnud, vahendab Leedu Delfi.

Leedu valitsus teatas, et tervishoiuministeerium koos Riikliku Ühiskondliku Tervishoiu Keskuse ja teiste ametkondade spetsialistidega teeb kõik võimaliku nakkuse leviku takistamiseks riigis. Haiglas on jälgimise all nakatunu kolm perekonnaliiget, kellel siiski viirust avastatud ei ole. Selgitatakse välja ka inimeste ringi, kellega patsient kokku puutus ja hinnatakse nende seisundit.

Nakatunu on 39-aastane naine, kes lendas Itaaliast Veronast teel ümber istudes Kaunasesse, teatas Leedu tervishoiuminister Aurelijus Veryga, kelle sõnul käis ta koos kolleegidega konverentsil.