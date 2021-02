Koroonavabameelsuse poolest tuntud Rootsi karmistab reegleid. Edaspidi sinna reisimine keerukam

Local.se kajastab, et valitsus tegi vastava otsuse lähtuvalt sealse terviseameti soovitustest. Murettekitavaks peetakse näiteks uusi viirusetüvesid.

Euroopa Liidu kodanikelt nõutakse negatiivset testi alates 6. veebruarist. See on esimene kord kogu koroonapuhangu ajal, mil säärane käsk rakendatud.

Siiski on teatud erandid. Testi ei pea esitama Rootsi kodanikud, kes mõnest teisest riigist saabuvad. Samuti välismaalased, kes Rootsi residendid.

Rootsi koroonanäitajad on viimasel ajal taas tõusutrendis. Lisaks on palju juhtumeid, kus just Briti kurikuulus koroonatüvi.

Täna registreeriti riigis kokku 4310 uut koroonapositiivset, suri 124 inimest. Kokku on Rootsis 580 916 koroonajuhtumit ja surnud on 11 939 inimest.

