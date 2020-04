Koroonasurmade arvu poolest on Euroopas esiritta jõudnud ka Belgia

Koroonasurmade arv Belgias ületas 4000 piiri ja viimase 24 tunni jooksul registreeriti 262 uut surmajuhtumit, teatas riiklik kriisikeskus täna. Nakatumisjuhtumite arv kasvas 31 119-ni. Haiglasse toimetatud uute patsientide igapäevane arv on alates märtsi lõpust aeglases languses, vahendab Guardian.

Euroopa Nakkushaiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskuse andmetel jääb surmajuhtumite arv Belgias maha vaid Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa ja Suurbritannia omast, mis on kõik märkimisväärselt suurema rahvaarvuga riigid. 11,5 miljoni elanikuga Belgias on registreeritud näiteks rohkem surmajuhtumeid kui naaberriigis Hollandis, kus 17,1 miljoni elaniku juures on 2727 surmajuhtumit.

Võrdlusi on aga keeruline teha, sest riigid on viirusepuhangu arengu erinevates faasides ja suremust arvutatakse erineval viisil. Belgia loeb surmajuhtumite koguarvu hulka surmad hooldekodudes, mis on seni moodustanud 46% kõigist surmadest. Belgia võimud võtavad arvesse ka inimesed, kellel kahtlustati Covid-19, aga seda pole kinnitatud.

Homme peaks kogunema Belgia riikliku julgeoleku nõukogu, et arutada liikumiskeelu lõpetamise aega pärast ekspertgrupi raporti ärakuulamist. Prantsuskeelne ringhääling RTBF teatas, et liikumiskeeldu pikendatakse ilmselt 3. maini.

Brüsseli linnapea Philippe Close kutsus valitsust liikumiskeelu lõppemise kuupäeva teatavaks tegema. „Ei piisa sellest, et paluda inimestel loobuda isikuvabadustest, kui neile öelda, et me tuleme selle juurde tagasi ja selgitame järgmist sammu,“ ütles Close.

Veel ütles Close, et igasugused massiüritused peavad inimesed kuni juuni lõpuni ära unustama.

