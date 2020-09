Koroonasurmade arv USA-s kasvas üle 200 000, Trump paneb omale hindeks A+

President Donald Trump ütles eile, et surmajuhtumite arv on „kohutav asi”, ja väitis, et Hiina „oleks pidanud viiruse peatama”. Samuti kaitses Trump enda tegevust, väites, et kui USA ei oleks tegutsenud, oleks surnuid olnud kaks miljonit, 2,5 miljonit või kolm miljonit, vahendab BBC News.

Johns Hopkinsi ülikool teatas eile uueks surmajuhtumite arvuks USA-s 200 005. Esimene juhtum kinnitati USA-s jaanuaris.

Trumpi administratsiooni on koroonaviiruse asjus pidevalt kritiseeritud.

„Donald Trumpi valede ja ebapädevuse tõttu viimasel kuuel kuul oleme me näinud üht suuremat ameeriklaste elude kaotust ajaloos,” ütles demokraatide presidendikandidaat Joe Biden esmaspäeval. „Selle kriisiga, tõelise kriisiga, kriisiga, mis nõudis tõsist presidendipoolset juhtimist, ei olnud ta lihtsalt selle kõrgusel. Ta kangestus. Ta ei suutnud tegutseda. Ta paanitses. Ja Ameerika on maksnud kõige kallimat hinda kõigist riikidest maailmas.”

Samal päeval ütles Trump, et tema administratsioon on teinud „fenomenaalset tööd” ja andis endale pandeemiaalase tegevuse eest hinde A+.

Trump ütles, et USA saab pandeemiast üle vaktsiiniga või ilma.

Viimastel nädalatel on USA-s koroonajuhtumite arv järsult lisandunud Põhja-Dakotas. Esmaspäeval oli osariigis 3200 aktiivset juhtumit ja haiglas oli 87 inimest.

Põhja-Dakota on olnud viimase kahe nädala jooksul USA-s esikohal juhtumite arvult elaniku kohta.

Haigestumine kasvab ka näiteks Utah’s, Texases ja Lõuna-Dakotas. Wisconsin andis eile kolmandat korda pärast 30. juulit välja tervisealase eriolukorra korralduse.

Kardetakse, et nakatumine jätkab USA-s talvekuudel kasvu.

USA Haiguste Kontrolli ja Ennetamise Keskused (CDC) hoiatasid viimati halloweeniga seotud tegevuste eest.

