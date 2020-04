Koroonapuhang võimutseb Venemaal ja ennekõike Moskvas: pealinnas rakendatakse nüüd liikumisel erilubasid

TASS vahendab, et nüüd on Venemaal kokku 15 770 koroonajuhtumit, neist 10 158 Moskvas. Ööpäevas lisandunud juhtumite arv 2186 oli puhangu seni kõrgeim. Moskvas lisandus 1306 juhtumit ja suri 14 inimest. Kokku suri üle Venemaa ööpäevaga 24 inimest. Kokku on koroonaviiruse tagajärjel surnud 130 inimest.

Moskvas on eriolukord kehtinud juba kaks nädalat, ent meer Sergei Sobjanin tunnistab, et hetkel kehtestatud meetmetest ei piisa. Ta viitas, et paljud inimesed pole järginud valitsuse reegleid. "Lähiajal on ees katsumused. Peame olema kannatlikud ja julged, muidugi ka vastutustundlikud."

Praegu testitakse Moskvas päevas umbes 17 000 inimest, seda numbrit loodetakse veelgi kasvatada.

Mis puutub piirangutesse, siis tulevast kolmapäevast on ühistranspordi, takso, mootorrataste ning isikliku auto kasutamiseks tarvis digitaalset luba. Tööl võib nende liikumisvahenditega käia, kui kodukontori võimekust pole, ent näiteks isiklikuks tarbeks võib nädalas loa saada maksimaalselt kahel päeval.

Jalutamine on pealinnas lubatud, ent linnavõimud manitsevad, et tuleks teha vaid sihipäraseid käike, näiteks poodi ja apteeki.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!