Koroonapandeemia ülemaailmseks keskmeks on nüüd saanud Ladina-Ameerika

Kogu Ameerikas on nakatumisjuhtumeid nüüd üle 2,4 miljoni ja surnud on 143 000 inimest, teatas PAHO esindaja dr Carissa Etienne, vahendab CNN.

PAHO on eriti mures Brasiilia pärast, kus eelmisel nädalal teatatud uute juhtumite arv oli seitsmepäevase perioodi suurim alates haiguspuhangu algusest, teatas Etienne.

Palju juhtumeid lisandub ka Peruus ja Tšiilis, lisas Etienne ja hoiatas, et Ladina-Ameerikas ei ole praegu aeg piiranguid lõdvendada.

Peruus ja Tšiilis on praegu seitsme päeva jooksev keskmine nakatumismäär inimese kohta maailma kõrgeim, selgub Oxfordi ülikoolis baseeruva sõltumatu statistikaveebilehe Our World in Data (OWID) andmetest.

Eilse seisuga oli Tšiilis 77 961 nakatumis- ja 806 surmajuhtumit. Esmaspäeval andsid positiivse koroonaproovi Tšiili energiaminister Juan Carlos Jobet ja avalike tööde minister Alfredo Moreno.

Brasiilia möödus nädalavahetusel Venemaast ja läks kinnitatud nakatunute arvult maailmas USA järel teisele kohale. Esmaspäeval oli Brasiilias 374 898 nakatumis- ja 23 473 surmajuhtumit.

