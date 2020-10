Koroonaolukord naabermaades: Leedus rekord, 172 uut juhtumit, Soomes 141, Lätis 77

Leedus oli uusi nakatunuid suurim arv pärast pandeemia algust, vahendab Leedu Delfi.

Kokku on Leedus nakatumisjuhtumeid 4956 ja aktiivseid juhtumeid 2378. Surnud on koroonaviiruse tagajärjel 93 inimest. Isolatsioonis on 26 602 inimest.

Soomes kinnitati viimase ööpäevaga 141 uut koroonaviiruse juhtumit, teatas Tervise ja Heaolu Instituut (THL) Yle Uutiste vahendusel. Kokku on nakatunuid 10 244.

Viimase kahe nädala jooksul on Soomes tuvastatud 1386 nakatumist, mida on 753 võrra rohkem kui eelmisel kahenädalasel perioodil.

Lätis ilmnes viimase ööpäevaga 77 uut nakatumisjuhtumit, vahendab Läti Delfi.

Eile Lätis ka suri üks inimene vanuserühmast 90-95 aastat. Kokku on surnud 38 inimest.

Ööpäevaga hospidaliseeriti kaks patsienti. Kokku on haiglates 22 patsienti ja raskes seisundis kolm.

